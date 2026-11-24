Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Hochrechnung
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.11.2023 wurde das Quest Diagnostics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 135,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,378 Quest Diagnostics-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 1 941,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263,12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 94,13 Prozent.
Der Quest Diagnostics-Wert an der Börse wurde auf 28,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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