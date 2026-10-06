Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Lukrative Quest Diagnostics-Anlage?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quest Diagnostics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Quest Diagnostics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 142,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,703 Quest Diagnostics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (232,22 USD), wäre das Investment nun 163,16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 25,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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