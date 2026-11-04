S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ralph Lauren A gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,143 Ralph Lauren A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 000,41 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 03.11.2026 auf 394,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 300,04 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 23,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at