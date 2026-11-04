Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,143 Ralph Lauren A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 000,41 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 03.11.2026 auf 394,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 300,04 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 23,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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