Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Ralph Lauren A-Investment im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Ralph Lauren A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ralph Lauren A-Papier bei 111,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ralph Lauren A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,894 Ralph Lauren A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 324,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 362,60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 224,18 Prozent erhöht.
Ralph Lauren A wurde am Markt mit 22,05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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