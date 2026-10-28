Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Profitable Ralph Lauren A-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.10.2021 wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 124,75 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,802 Ralph Lauren A-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 313,63 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Papiers am 27.10.2026 auf 391,25 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 313,63 USD entspricht einer Performance von +213,63 Prozent.
Insgesamt war Ralph Lauren A zuletzt 23,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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