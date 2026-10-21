Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Performance im Blick
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 21.10.2023 wurde das Ralph Lauren A-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 115,79 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ralph Lauren A-Aktie investiert, befänden sich nun 86,363 Ralph Lauren A-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 681,58 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 20.10.2026 auf 378,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,82 Prozent angezogen.
Ralph Lauren A war somit zuletzt am Markt 22,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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