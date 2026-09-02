Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Profitables Ralph Lauren A-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2021 wurde das Ralph Lauren A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ralph Lauren A-Anteile betrug an diesem Tag 117,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,511 Ralph Lauren A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 340,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 900,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 190,08 Prozent angezogen.
Alle Ralph Lauren A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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