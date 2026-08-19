S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ralph Lauren A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Ralph Lauren A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 285,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 35,045 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 255,65 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 18.08.2026 auf 378,25 USD belief. Mit einer Performance von +32,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Ralph Lauren A betrug jüngst 22,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at