Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Ralph Lauren A-Anlage im Blick
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ralph Lauren A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 285,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 35,045 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 255,65 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 18.08.2026 auf 378,25 USD belief. Mit einer Performance von +32,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Ralph Lauren A betrug jüngst 22,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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