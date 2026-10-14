Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Profitable Ralph Lauren A-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ralph Lauren A-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 317,92 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,145 Ralph Lauren A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 175,61 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 13.10.2026 auf 373,75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent angewachsen.
Ralph Lauren A wurde am Markt mit 22,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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