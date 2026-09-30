Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Langfristige Anlage
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2021 wurden Ralph Lauren A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 111,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,058 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 355,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 053,31 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 32 053,31 USD entspricht einer Performance von +220,53 Prozent.
Ralph Lauren A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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