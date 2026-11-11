Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Profitables Ralph Lauren A-Investment?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 333,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,960 Ralph Lauren A-Aktien. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 10.11.2026 11 972,26 USD wert, da der Schlussstand 399,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,72 Prozent gesteigert.
Ralph Lauren A war somit zuletzt am Markt 23,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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