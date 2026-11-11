S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 333,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,960 Ralph Lauren A-Aktien. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 10.11.2026 11 972,26 USD wert, da der Schlussstand 399,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,72 Prozent gesteigert.

Ralph Lauren A war somit zuletzt am Markt 23,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at