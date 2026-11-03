Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
|Raymond James Financial-Anlage im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Raymond James Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Raymond James Financial-Aktie an diesem Tag 158,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,629 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 162,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,15 Prozent zugenommen.
Der Raymond James Financial-Wert an der Börse wurde auf 30,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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