Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
|Lukrativer Raymond James Financial-Einstieg?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.11.2021 wurden Raymond James Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Raymond James Financial-Papier bei 98,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 101,482 Raymond James Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (167,10 USD), wäre das Investment nun 16 957,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,58 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 32,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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