Raymond James Financial Aktie

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WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

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Profitables Raymond James Financial-Investment? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raymond James Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raymond James Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Raymond James Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Raymond James Financial-Papier an diesem Tag 101,67 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investierten, hätten nun 9,836 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 509,20 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Anteils am 19.10.2026 auf 153,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,92 Prozent angewachsen.

Raymond James Financial wurde am Markt mit 30,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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