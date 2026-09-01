S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raymond James Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Raymond James Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,601 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 463,50 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 31.08.2026 auf 178,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +363,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 34,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at