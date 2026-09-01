Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
|Raymond James Financial-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Raymond James Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,601 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 463,50 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 31.08.2026 auf 178,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +363,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 34,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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