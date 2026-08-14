Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Lukrativer Raytheon Technologies-Einstieg?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Am 14.08.2021 wurde die Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Raytheon Technologies-Papier 87,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 114,613 Anteilen. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Papiere wären am 13.08.2026 25 269,91 USD wert, da der Schlussstand 220,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 152,70 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Raytheon Technologies eine Marktkapitalisierung von 301,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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