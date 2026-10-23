S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Raytheon Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Raytheon Technologies-Anteile bei 179,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,557 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,51 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 22.10.2026 auf 194,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,51 Prozent.

Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 258,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at