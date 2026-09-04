Raytheon Technologies Aktie

Raytheon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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Lukratives Raytheon Technologies-Investment? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Raytheon Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Raytheon Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Raytheon Technologies-Anteile bei 86,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,902 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 427,21 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 03.09.2026 auf 202,13 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 134,27 Prozent gleich.

Raytheon Technologies wurde am Markt mit 270,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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