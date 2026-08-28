S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 28.08.2025 wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 160,66 USD. Bei einem Raytheon Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,224 Raytheon Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 320,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,01 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Raytheon Technologies betrug jüngst 285,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at