Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Profitabler Raytheon Technologies-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren verdient
Am 02.10.2023 wurde das Raytheon Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 71,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,402 Raytheon Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 259,34 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 01.10.2026 auf 185,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 159,34 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Raytheon Technologies eine Marktkapitalisierung von 250,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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