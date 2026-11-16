Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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Performance unter der Lupe 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Realty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,359 Realty-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 079,30 USD, da sich der Wert eines Realty-Anteils am 13.11.2026 auf 58,82 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 079,30 USD, was einer positiven Performance von 10,79 Prozent entspricht.

Alle Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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