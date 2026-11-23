So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Realty-Aktie Investoren gebracht.

Das Realty-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Realty-Papier an diesem Tag 69,90 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Realty-Aktie investierten, hätten nun 1,431 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,02 USD, da sich der Wert einer Realty-Aktie am 20.11.2026 auf 58,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,98 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 54,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at