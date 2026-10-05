Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Lukrativer Realty-Einstieg?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.10.2016 wurde die Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,05 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Realty-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,528 Realty-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 014,18 USD, da sich der Wert eines Realty-Anteils am 02.10.2026 auf 54,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,86 Prozent abgenommen.
Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 51,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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