Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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Realty-Investition im Blick 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Realty-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Realty-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Realty-Papier bei 60,41 USD. Bei einem Realty-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 165,536 Realty-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 849,36 USD, da sich der Wert eines Realty-Papiers am 11.09.2026 auf 59,50 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 1,51 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Realty bezifferte sich zuletzt auf 56,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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