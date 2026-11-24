Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Frühes Investment
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.11.2025 wurde die Reddit-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Reddit-Papiers betrug an diesem Tag 195,00 USD. Bei einem Reddit-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,513 Reddit-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Reddit-Papiers auf 88,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,52 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 45,52 USD entspricht einer negativen Performance von 54,48 Prozent.
Der Marktwert von Reddit betrug jüngst 16,58 Mrd. USD. Das Reddit-Papier wurde am 21.03.2024 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Reddit-Anteils belief sich damals auf 47,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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