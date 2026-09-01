Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Reddit-Investition im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reddit von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Reddit-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Reddit-Aktie bei 225,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Reddit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,444 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Reddit-Aktie auf 147,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,33 Prozent verringert.
Der Marktwert von Reddit betrug jüngst 29,44 Mrd. USD. Am 21.03.2024 fand der erste Handelstag des Reddit-Papiers an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Reddit-Anteils auf 47,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
16:03
|S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reddit von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
31.08.26
|EU nimmt ChatGPT, Reddit und Roblox an kürzere Leine (dpa-AFX)
|
31.08.26
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Reddit – Investoren feiern Aufstieg in den S&P 500 (NewsTool)
Analysen zu Reddit
Aktien in diesem Artikel
|125,00
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.