S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reddit von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das Reddit-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Reddit-Aktie bei 225,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Reddit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,444 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Reddit-Aktie auf 147,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,33 Prozent verringert.

Der Marktwert von Reddit betrug jüngst 29,44 Mrd. USD. Am 21.03.2024 fand der erste Handelstag des Reddit-Papiers an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Reddit-Anteils auf 47,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at