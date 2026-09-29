Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Profitabler Reddit-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reddit von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Reddit-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Reddit-Anteile bei 241,98 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Reddit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,133 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 143,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 591,29 USD wert. Mit einer Performance von -40,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Reddit betrug jüngst 28,77 Mrd. USD. Die Reddit-Aktie wurde am 21.03.2024 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Reddit-Aktie lag damals bei 47,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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