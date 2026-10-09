Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Profitables Regency Centers-Investment?
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Regency Centers von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regency Centers-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Regency Centers-Anteile betrug an diesem Tag 71,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,019 Regency Centers-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 71,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 002,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,21 Prozent gesteigert.
Regency Centers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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