Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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Langfristige Anlage 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regency Centers-Aktie Investoren gebracht.

Das Regency Centers-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 68,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,413 Regency Centers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 676,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Regency Centers zuletzt 13,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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