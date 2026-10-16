S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regency Centers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Regency Centers-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,60 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,785 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Regency Centers-Aktie auf 73,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 255,03 USD wert. Mit einer Performance von +22,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Regency Centers betrug jüngst 13,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at