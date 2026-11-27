Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Lohnende Regency Centers-Investition?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Regency Centers-Anteile bei 66,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Regency Centers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149,993 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 11 327,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,27 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Regency Centers eine Marktkapitalisierung von 13,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Regency Centers Corp.
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