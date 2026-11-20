Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Rentable Regency Centers-Anlage?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Regency Centers-Investition von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regency Centers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,80 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 13,550 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 003,25 USD, da sich der Wert einer Regency Centers-Aktie am 19.11.2026 auf 74,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent.
Der Marktwert von Regency Centers betrug jüngst 13,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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