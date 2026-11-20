Investoren, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regency Centers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,80 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 13,550 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 003,25 USD, da sich der Wert einer Regency Centers-Aktie am 19.11.2026 auf 74,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent.

Der Marktwert von Regency Centers betrug jüngst 13,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at