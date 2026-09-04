S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Regency Centers-Investment verlieren können.

Am 04.09.2016 wurde die Regency Centers-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Regency Centers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,08 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Regency Centers-Papier investiert hätte, hätte er nun 123,335 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 75,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 363,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,36 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 13,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at