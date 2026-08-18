S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Regions Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.08.2021 wurden Regions Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Regions Financial-Papier an diesem Tag bei 19,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Regions Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 504,796 Regions Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (31,70 USD), wäre das Investment nun 16 002,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,02 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Regions Financial belief sich zuletzt auf 27,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at