S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Regions Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Regions Financial-Papier statt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Anteile betrug an diesem Tag 24,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Regions Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 413,736 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 969,38 USD, da sich der Wert einer Regions Financial-Aktie am 09.11.2026 auf 28,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Regions Financial belief sich zuletzt auf 23,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at