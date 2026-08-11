S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regions Financial-Aktien verdienen können.

Regions Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Regions Financial-Aktie an diesem Tag 20,62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,497 Regions Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 1 525,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,57 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 26,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at