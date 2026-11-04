Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Langfristige Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Republic Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Republic Services-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Republic Services-Papier bei 133,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,749 Republic Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,87 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Papiers am 03.11.2026 auf 242,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 81,87 Prozent vermehrt.
Am Markt war Republic Services jüngst 74,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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