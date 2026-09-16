Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Lukratives Republic Services-Investment? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Republic Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Republic Services-Investment verdienen können.

Am 16.09.2016 wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Republic Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,965 Republic Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Republic Services-Aktie auf 223,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 377,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 343,77 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Republic Services betrug jüngst 69,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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