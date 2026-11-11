Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Republic Services-Investmentbeispiel 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Republic Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Republic Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Republic Services-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,632 Republic Services-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 613,75 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Papiers am 10.11.2026 auf 247,62 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 361,38 Prozent gesteigert.

Republic Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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