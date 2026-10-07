Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Republic Services-Investment
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Republic Services von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Republic Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 125,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,968 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 172,33 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 06.10.2026 auf 214,74 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 71,72 Prozent.
Der Republic Services-Wert an der Börse wurde auf 64,93 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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