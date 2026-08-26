Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Republic Services-Investment im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Republic Services von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Republic Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Republic Services-Aktie an diesem Tag 234,33 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Republic Services-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,675 Republic Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 429,44 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 25.08.2026 auf 220,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,71 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Republic Services belief sich jüngst auf 68,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Republic Services Inc.
|190,30
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.