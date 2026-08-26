Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Republic Services-Investment im Blick 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Republic Services von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Republic Services-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Republic Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Republic Services-Aktie an diesem Tag 234,33 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Republic Services-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,675 Republic Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 429,44 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 25.08.2026 auf 220,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,71 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Republic Services belief sich jüngst auf 68,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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