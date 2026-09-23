Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Langfristige Anlage 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Republic Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Republic Services gewesen.

Republic Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Republic Services-Aktie an diesem Tag 227,53 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,440 Republic Services-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,00 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 22.09.2026 auf 213,88 USD belief. Das entspricht einem Minus von 6,00 Prozent.

Republic Services war somit zuletzt am Markt 65,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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