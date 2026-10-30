S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ResMed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ResMed-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ResMed-Aktie bei 60,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165,700 ResMed-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ResMed-Papiers auf 252,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 893,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 318,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ResMed eine Börsenbewertung in Höhe von 35,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at