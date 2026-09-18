S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ResMed-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit ResMed-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ResMed-Aktie betrug an diesem Tag 146,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 68,470 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 228,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 639,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 32,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at