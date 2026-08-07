ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|ResMed-Investment im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ResMed-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 143,164 ResMed-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 959,91 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 06.08.2026 auf 223,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,60 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 32,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ResMed Inc.
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: ResMed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ResMed von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ResMed von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: ResMed zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ResMed Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ResMed Inc.
|181,85
|-5,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.