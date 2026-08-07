ResMed Aktie

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WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

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ResMed-Investment im Blick 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ResMed-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ResMed-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 143,164 ResMed-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 959,91 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 06.08.2026 auf 223,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,60 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 32,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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