S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ResMed von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in ResMed-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ResMed-Aktie betrug an diesem Tag 249,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,401 ResMed-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,86 USD, da sich der Wert eines ResMed-Papiers am 05.11.2026 auf 239,31 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,14 Prozent.

Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 33,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at