Das wäre der Verdienst eines frühen Robert Half-Einstiegs gewesen.

Am 24.11.2025 wurden Robert Half-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,590 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 38,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 410,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,05 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Robert Half eine Börsenbewertung in Höhe von 3,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at