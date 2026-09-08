S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robert Half von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Robert Half-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Robert Half-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 136,612 Robert Half-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 42,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 816,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,83 Prozent verringert.

Robert Half markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at