Robert Half Aktie

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WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

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Robert Half-Investment im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Robert Half-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Robert Half-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 103,79 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Robert Half-Aktie investierten, hätten nun 0,963 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 38,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62,68 Prozent.

Am Markt war Robert Half jüngst 3,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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