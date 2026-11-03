Robert Half Aktie

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WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

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Investmentbeispiel 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Robert Half gewesen.

Am 03.11.2023 wurde die Robert Half-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,098 Robert Half-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Robert Half-Papiers auf 44,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 586,38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,36 Prozent.

Robert Half markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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