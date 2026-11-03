Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Investmentbeispiel
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.11.2023 wurde die Robert Half-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,098 Robert Half-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Robert Half-Papiers auf 44,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 586,38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,36 Prozent.
Robert Half markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robert Half
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Robert Half stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Robert Half
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robert Half
|39,71
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.